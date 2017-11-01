Alanya'da 'Bylock' operasyonu

-Mehmet AL

ALANYA'DA ve Kilis'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2 zanlı gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 2 kişi hakkında çalışma başlatıldı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğ ekiplerince Alanya'da bir kamu kuruluşunda memurluk yaparken FETÖ'den işten atılan 33 yaşındaki kadın Ç.A ve Kilis İlçe'sinde sözleşmeli öğretmenlik yapan Ç.C(23) ikametgahlarına yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandılar.

Alanya'daki evinde yakalanan kadın memur Ç.A Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğine götürüldü.

Operasyonu gerçekleştiren Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Ekiplerince Kilis'te yakalanan Bylock'cu öğretmen Ç.C dün gece saatlerinde hava yoluyla Alanya Emniyet Müdürlüğüne götürüldü

Bylock'u kullandığı tespit edilen 2 memur Emniyetteki ifadelerin ardından Adliye'ye sevk edildiler.

Savcılıkta ifadeleri alınan 2 memur tutuklanma istemiyle Nöbetci mahkemeye sevk edildiler.

nöbetci mahkeme kadın memuru Adli Kontrol şartıyla serbest bırakırken, öğretmen Ç.C Bylock'tan tutuklarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.