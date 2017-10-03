Alanya'da ByLock operasyonu! Bir kadın gözaltında

Haber: Mehmet AL ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY suçuyla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen F. A. isimli kadın şahıs bu sabah yapılan eş zamanlı operasyonda Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Payallar Mahallesi Burçaklar Sokak'taki evinde yakalanarak göz altına alındı. ByLock'çu ev kadını işlemlerinin ardindan Antalya KOM Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

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