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Alanya'da ByLock operasyonu! Bir kadın gözaltında

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY suçuyla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında BYLOCK kullandığı tespit edilen ev kadını F. A. Payallar'daki evinde yakalandı

Alanya'da ByLock operasyonu! Bir kadın gözaltında

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY suçuyla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında BYLOCK kullandığı tespit edilen ev kadını F. A. Payallar'daki evinde yakalandı

03 Ekim 2017 Salı 15:13
Alanya'da ByLock operasyonu! Bir kadın gözaltında
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Haber: Mehmet AL
ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY suçuyla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen F. A. isimli kadın şahıs  bu sabah yapılan eş zamanlı operasyonda  Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Payallar Mahallesi Burçaklar Sokak'taki evinde  yakalanarak göz altına alındı. ByLock'çu ev kadını işlemlerinin ardindan Antalya KOM Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

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AlanyaBylockPayallarEv Kadını
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