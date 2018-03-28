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Alanya'da Bylock'çular mercek altında

Alanya'da FETO/PDY terör örgütü mensuplarının aralarında haberleşme aracı olarak kullandıkları Bylock'u kullandıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı

Alanya'da Bylock'çular mercek altında

Alanya'da FETO/PDY terör örgütü mensuplarının aralarında haberleşme aracı olarak kullandıkları Bylock'u kullandıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı

28 Mart 2018 Çarşamba 09:40
Alanya'da Bylock'çular mercek altında
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Mehmet AL
ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıklarını tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltına kararı çıkartıldı. Bunun üzerine sabah saatlerinde harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheli B. N. Ö., A. Ü., F. K., Y. A., F. B., A. S., Ü. Ö., İ. E. Ö., M.K. ve Ö. K.’yi adreslerinde gözaltına aldı.  Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Son Güncelleme: 28.03.2018 10:00
Anahtar Kelimeler:
BylockAlanyaGözaltıAlanya Son DakikaFetö
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