Alanya'da Bylock'çular mercek altında

Mehmet AL ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ /PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ' ByLock ' kullandıklarını tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı na kararı çıkartıldı. Bunun üzerine sabah saatlerinde harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheli B. N. Ö., A. Ü., F. K., Y. A., F. B., A. S., Ü. Ö., İ. E. Ö., M.K. ve Ö. K.’yi adreslerinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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