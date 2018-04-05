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 Alanya'da Bylock'çu 2 abla yakalandı

Alanya'da TEM ekiplerince yakalanan Bylock'çu 2 ablalar çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

 Alanya'da Bylock'çu 2 abla yakalandı

Alanya'da TEM ekiplerince yakalanan Bylock'çu 2 ablalar çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

05 Nisan 2018 Perşembe 10:18
 Alanya'da Bylock'çu 2 abla yakalandı
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Mehmet AL
ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen  FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak ve Bylock kullandığı tespit edilen 2 kadın ablalar B. N.Ö., ve Z. T., Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekiplerince evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. TEM Büro Amirliği'nde ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen  B.N.Ö.,ve Z.T., Nöbetçi Mahkemece Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Son Güncelleme: 05.04.2018 10:46
Anahtar Kelimeler:
Adli KontrolBylockTemAlanya
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