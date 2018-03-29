Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Günlük Burç Yorumu - 29 Mart 2018 Perşembe
29 Mart Günlük Burç Yorumu
Alanya - Antalya Hava Durumu - 29 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Tesadüfen bulundu! İnsan vücudundan yeni bir organ keşfedildi
Tesadüfen bulundu!
Tehlikeye dikkat! "Nasıl kaydedildim" merakı başınızı yakabilir
Tehlikeye dikkat! "Nasıl kaydedildim" merakı...

Alanya'da büyük uyuşturucu operasyonu

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri bir eve yaptıkları baskında Esrar, Hint keneviri ve 1 adet hassas terazi ile birlikte bir kişi yakalanarak gözaltına alındı

Alanya'da büyük uyuşturucu operasyonu

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri bir eve yaptıkları baskında Esrar, Hint keneviri ve 1 adet hassas terazi ile birlikte bir kişi yakalanarak gözaltına alındı

29 Mart 2018 Perşembe 08:47
Alanya'da büyük uyuşturucu operasyonu
banner404

Mehmet AL
ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri bu sabaha karşı bir eve yaptıkları operasyonda yapılan aramada;
- Siyah Poşetler içerisinde daralı 200 gram Esrar maddesi,
- Satışa hazır paketler halinde (16 paket) daralı 42 gram ağırlığında Esrar maddesi,
- 42 kök saksıya dikili vaziyette çeşitli boylarda Hint Keneviri bitkisi,
- 1 adet hassas terazi ele geçirildi. evde şüpheli U.E. Narkotik ekiplerince yakalanarak göz altına alındı.
şüpheli U.E ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliğine götürüldü.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 29.03.2018 09:31
Anahtar Kelimeler:
GözaltıPolisUyuşturucuYENİ AlanyaSondakikaAlanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kavgayı ayırmak isterken katil oldu
Kavgayı ayırmak isterken katil oldu
Gizlice resim çekiyordu! Tutuklandı
Gizlice resim çekiyordu! Tutuklandı
'Gelinle ilişkileri var' söylentisi faciaya neden oldu!
'Gelinle ilişkileri var' söylentisi faciaya neden oldu!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim