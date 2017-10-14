Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 27°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
106226
ALTIN
152.212
DOLAR
3.6305
STERLİN
4.8278
EURO
4.2966
Alzaymıra niyet diş çürüklerine kısmet!
Alzaymıra niyet diş çürüklerine kısmet!
Facebook yemek siparişi almaya başlıyor
Facebook yemek siparişi almaya başlıyor
14 Ekim 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
14 Ekim Günlük Burç Yorumu
banner468

Alanya'da büyük uyuşturucu operasyonu!

Alanya’nın kırsalın bulunan ormanlık alanda 639 kök Hint keneviri ve 247 kilo esrar yetiştiren karı-koca, jandarmanın sıkı takibi sonucu Manavgat ilçesinde yakalandı

Alanya'da büyük uyuşturucu operasyonu!

Alanya’nın kırsalın bulunan ormanlık alanda 639 kök Hint keneviri ve 247 kilo esrar yetiştiren karı-koca, jandarmanın sıkı takibi sonucu Manavgat ilçesinde yakalandı

14 Ekim 2017 Cumartesi 11:46
Alanya'da büyük uyuşturucu operasyonu!
banner404

Erdal Anak
ORMANLIK alanda uyuşturucu yetiştirildiği istihbaratına ulaşan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, geçtiğimiz 16 Temmuz’da saat 12.00 sıralarında Güzelbağ Mahallesi’ndeki ormanlık alana operasyon düzenledi. Operasyonda ormanlık alana ekili vaziyette 639 kök Hint keneviri ve 247 kilo esrar ele geçirildi. Ele geçirilen 639 kök Hint keneviri olay yerinde yakılarak imha edilirken, 247 kilo esrar maddesine ise el konuldu. 
ŞÜPHELİ KARI-KOCA 3 AYDA YAKAYI ELE VERDİ 
Olayla ilgili eşkal bilgilerini ulaşan ve yaklaşık 3 aydır teknik ve fiziki takipte bulunarak soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin Kurtuluş K. (51) ile eşi Özbekistan uyruklu Shakhnoza K. (30), olduğunu ve Manavgat ilçesi Kızılot Mahallesi’deki bir evde yaşadığını tespit etti. Tespit üzerine belirlenen adrese dün akşam saatlerinde baskın düzenleyen jandarma, Kurtuluş K. ve Özbek Shakhnoza K.’yi gözaltına alırken, yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca,  ruhsatsız av tüfeği ve çalıntı kaydı olan motosiklet bulundu. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Shakhnoza K. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, suçunu itiraf eden Kurtuluş K. ise Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 14.10.2017 12:12
Anahtar Kelimeler:
AlanyaAlanya HaberAlanya AsayişAntalya HaberAntalya Asayiş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya falezlerinde bir feci ölüm daha!
Antalya falezlerinde bir feci ölüm daha!
Komşuda zincirleme kaza
Komşuda zincirleme kaza
Bir günde 563 sürücüye 108 bin 733 TL ceza
Bir günde 563 sürücüye 108 bin 733 TL ceza

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim