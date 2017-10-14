Alanya'da büyük uyuşturucu operasyonu!

Erdal Anak

ORMANLIK alanda uyuşturucu yetiştirildiği istihbaratına ulaşan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, geçtiğimiz 16 Temmuz’da saat 12.00 sıralarında Güzelbağ Mahallesi’ndeki ormanlık alana operasyon düzenledi. Operasyonda ormanlık alana ekili vaziyette 639 kök Hint keneviri ve 247 kilo esrar ele geçirildi. Ele geçirilen 639 kök Hint keneviri olay yerinde yakılarak imha edilirken, 247 kilo esrar maddesine ise el konuldu.

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Olayla ilgili eşkal bilgilerini ulaşan ve yaklaşık 3 aydır teknik ve fiziki takipte bulunarak soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin Kurtuluş K. (51) ile eşi Özbekistan uyruklu Shakhnoza K. (30), olduğunu ve Manavgat ilçesi Kızılot Mahallesi’deki bir evde yaşadığını tespit etti. Tespit üzerine belirlenen adrese dün akşam saatlerinde baskın düzenleyen jandarma, Kurtuluş K. ve Özbek Shakhnoza K.’yi gözaltına alırken, yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve çalıntı kaydı olan motosiklet bulundu. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Shakhnoza K. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, suçunu itiraf eden Kurtuluş K. ise Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.