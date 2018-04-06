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Alanya'da büyük uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanarak Adliye'ye sevk edilen 13 torbacıdan 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildiler

Alanya'da büyük uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanarak Adliye'ye sevk edilen 13 torbacıdan 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildiler

06 Nisan 2018 Cuma 22:01
Alanya'da büyük uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama
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Mehmet AL
ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde 2 Nisan tarihinde Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. 'Torbacı' diye tabir edilen satıcıları takibe alan ekipler belirlenen adreslere baskınlar yaptı. Baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda ise 90 gram esrar, 7 gram kenevir tohumu, 18 uyuşturucu hap, hassas terazi, uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar, ruhsatsız av tüfeğiyle tabanca ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerin Alanya İlçe Jandarma Karakol Komutanlığında ifadeleri alındıktan sonra bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında Adliye'ye sevk edildiler.
Nöbetçi Mahkemeye sevk edilen 13 kişiden 2 kişi serbest bırakılırken. 11 kişi 'Uyuşturucu Satmak Suçundan ' tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler.

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UyuşturucuTutuklamaAlanyaTorbacıAdliye
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