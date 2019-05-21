Alanya'da büyük tehlike! Serinlemek isterken canından olacaktı

Alanya’da serinlemek için denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirerek hastanede tedaviye alındı.

Alanya'da büyük tehlike! Serinlemek isterken canından olacaktı
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Mehmet AL

DÜN saat 15.30 sıralarında İncekum Mahallesi'ndeki sahilde denize giren Abdul B. (19), bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başladı. Abdul B.’nin çırpındığını gören sahildekiler yüzerek yardıma gitti. Abdul B.’i kıyıya çıkaran vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Abdul B. ambulansla özel bir hastaneye sevk edildi. Burada tedaviye alınan Abdul B.’nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2019, 16:17
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