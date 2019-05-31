Alanya'da Butik Otele sahte içki baskını

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki,Butik otele baskın yapan Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kom Şube Müdürlüğü ekipleri, 250 litre kaçak alkol, 1200 adet sahte TAPDK bandorllü, ve çok sayıda boş şişe ele geçirdi

Alanya'da Butik Otele sahte içki baskını
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Mehmet AL
Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışma sonucunda dün saat:15:00 sıralarında  Mahmutlar Mahallesi'ndeki Butik otele baskın düzenledi. otelin depo bölümünde bidonlarda ve şişelenmiş olmak üzere yaklaşık 250 litre kaçak alkol, 2 litre alkol yapımında kullanılan kimyasal madde, 1200 adet sahte TAPDK bandrollü, 600 adet şişe kapağı, çok sayıda boş şişe ele geçirildi.Olayla ilgili otel müdürü T.İ şüpheli olarak ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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