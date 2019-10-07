Alanya'da bulundu: Dolandırıcı bu kez kaçamadı
Manavgat’ta 'Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suretiyle dolandırıcılık yapmak'la suçlanan F.K. Alanya’da yakalandı
ASAYİŞ 06.10.2019, 23:55
MANAVGAT'IN Kumköy bölgesinde 25 Eylül'de meydana gelen 'banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suretiyle dolandırıcılık' olayının şüphelisi olduğu öne sürülen F.K., Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Manavgat'a götürülen şüpheli F.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin hakkında daha önceden Antalya'nın Kaş ilçesinde benzer bir suça iştirak ettiği için arama kararı olduğu belirlendi. Şüpheli Manavgat'taki işlemlerinin ardından Kaş Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.
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