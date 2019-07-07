Alanya'da bulunan cesedin kimliği belli oldu

Alanya’da sabah saatlerinde Konaklı Mahallesi’nde kanlar içinde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulunmuştu. Yapılan araştırmada cesedin Kırgız vatandaşı Muktarbek İ.’ye ait olduğu öğrenildi

Alanya'da bulunan cesedin kimliği belli oldu
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Mehmet AL

OLAY, sabah saatlerinde Konaklı Mahallesi Işıklar Mevkii’nde meydana geldi. Kanlar için yerde yatan 23 yaşındaki Kırgızistan uyruklu Muktarbek İmanaliev’i gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde yerde yatan İmanaliev’in hayatını kaybettiğini belirledi.  Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Başsavcılığın soruşması kapsamında jandarma ekipleri olayın olduğu çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin A. Y. (40) olduğunun belirledi. Henüz bilinmeyen neden kavga ettikleri ardından A. Y. isimli şüphelinin İmanaliev’in üzerine doğru tabancayla ateş ederek yaradığı ortaya çıktı. Tespit üzerine harekete geçen jandarma ekipleri şüpheli A.Y.’i gizlendiği Hasbahçe Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı. A. Y.’nin karakoldaki işlemleri sürdüğü öğrenilirken, olayda kullandığı tabanca ise D-400 karayolunun kenarındaki otluk alanda ekipler tarafından bulundu.  İmanaliev’in cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2019, 15:27
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