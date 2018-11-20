Alanya'da Bulgar kadın hayatını kaybetti

Mehmet AL

9 KASIM Cuma günü, Alanya'nın Türkler Mahallesi'nde meydana gelen kazada, karşı yönden gelen 29 yaşındaki İlyas Sevimler'in kullandığı 42 KG 226 plakalı kamyonla, 70 yaşındaki Gülten Canbey sevk ve idaresindeki 58 AR 378 plakalı otomobille çarpışması sonucunda, kadın sürücü Gülten Canbey ve otomobilde yolcu olarak bulunan Bulgaristan uyruklu 68 yaşındaki kadın Reni Asenova Angelova yaralandılar. Yaralılar çevredeki vatandaşlar tarafından çağırılan 112 acil ambulansla Özel Anadolu Hastanesine kaldırlarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Bulgaristan uyruklu kadın Angelova dün tedavi gördüğü Özel Anadolu Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti.