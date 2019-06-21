Alanya'da bomba gibi patlamıştı! Nedeni belli oldu

ÇARŞAMBA öğle saatlerinde Oba, konut alanları arasında bulunan petrol istasyonuna gelen 4 tanker benzin ve mazot dolumu yapmaya başladığı sırada büyük bir patlama yaşandı. Olay yerine gelen güvenlik güçleri başta olmak üzere risklere karşı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü de hemen çalışma başlattı. Yanıcı maddeye karşı önce köpük sıkıldı, ardından istasyon, kullanıma kapatıldı.



NEDEN STATİK ELEKTİRİK

İtfaiye incelemesinin ardından patlamanın nedeni de ortaya çıktı. İstasyonun yer altında bulunan depolarına önce benzin aktarımı yapıldığı, ardından mazot aktarımına geçildiği, patlamanın da bu esnada oluştuğu belirlendi. Mazot dolumu sırasında pompalardaki arıza nedeniyle oluşan statik elektrikle birlikte patlama yaşandığı anlaşıldı.



İNCELEMELER YAPILDI

İnceleme için kısa süreli olarak istasyon kapatıldı ve yeniden açıldı. Dün de akaryakıt firması uzmanları ilçeye gelerek, istasyonda bakım ve inceleme yaptı. İncelemelerin ardından olayın ucuz atlatıldığı, arızanın benzin dolumu sırasında yaşanması halinde çok daha büyük bir etki yaratmış olacağı öğrenildi. İstasyonun konut alanlarına çok yakın mesafede olması riski daha da artırdı.