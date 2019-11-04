Alanya'da boğulma vakası! Rus turist denizde can verdi

ALANYA'YA tatil için gelen Rus vatandaşı Evgeny Eremeev (34), dün saat 15.30 sıralarında Okurcallar Mahallesi'ndeki sahilde denize girdi. Eremeev, bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başladı. Rus turistin çırpındığını gören sahildekiler yüzerek ulaştıkları turisti kıyıya çıkardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Eremeev ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Eremeev tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evgeny Eremeev’in cesedi savcılık incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

