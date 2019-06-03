Alanya'da boğulma tehlikesi geçiren gençten acı haber

Alanya'nın İncekum sahilinde serinlemek için girdiği denizde  boğulma tehlikesi geçiren 21 yaşındaki Ahmet Kocuk, 3 gün süren yaşam savaşını kaybetti

Alanya'da boğulma tehlikesi geçiren gençten acı haber
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Mehmet AL
Alanya'nın İncekum sahilinde geçen cuma günü serinlemek için denize giren Ahmet Kocuk , bir süre sonra suda batıp çıkmaya başladı. Çevredekilerin fark ettiği Kocuk , kumsala çıkarıldı. İhbar sonrası olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Kocuk, Alanya Özel Anadolu Hastanesi'ne götürüldü.
Hastanede tedavisi süren ve hayati tehlikesi bulunan Ahmet Kocuk, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti. Dün gece yaşamını yitiren Kocuk'un cenazesi nöbetçi savcılık tarafından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2019, 17:54
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