Alanya'da boğulma tehlikesi geçiren gençten acı haber

Mehmet AL

Alanya'nın İncekum sahilinde geçen cuma günü serinlemek için denize giren Ahmet Kocuk , bir süre sonra suda batıp çıkmaya başladı. Çevredekilerin fark ettiği Kocuk , kumsala çıkarıldı. İhbar sonrası olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Kocuk, Alanya Özel Anadolu Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede tedavisi süren ve hayati tehlikesi bulunan Ahmet Kocuk, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti. Dün gece yaşamını yitiren Kocuk'un cenazesi nöbetçi savcılık tarafından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2019, 17:54