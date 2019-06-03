Mehmet AL
Alanya'nın İncekum sahilinde geçen cuma günü serinlemek için denize giren Ahmet Kocuk , bir süre sonra suda batıp çıkmaya başladı. Çevredekilerin fark ettiği Kocuk , kumsala çıkarıldı. İhbar sonrası olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Kocuk, Alanya Özel Anadolu Hastanesi'ne götürüldü.
Hastanede tedavisi süren ve hayati tehlikesi bulunan Ahmet Kocuk, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti. Dün gece yaşamını yitiren Kocuk'un cenazesi nöbetçi savcılık tarafından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi
Alanya'da boğulma tehlikesi geçiren gençten acı haber
Alanya'nın İncekum sahilinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 21 yaşındaki Ahmet Kocuk, 3 gün süren yaşam savaşını kaybetti
Mehmet AL
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