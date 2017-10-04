Alanya'da boğulan yaşlı adam kurtarılamadı

Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre, olay Alanya Belediyesi arkasındaki Galip Dere Plajı'nda meydana geldi. Denizde bir kişinin hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar yaşlı adamı denizden sahile çıkardı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri Hüsamettin İmik(78)'e hemen müdahale ederek kalp masajı yaptı.. Ambulansla Özel Yaşam Hastanesi'ne kaldırılan İmik burada yapılan tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybetti. Yaşlı adamın cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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