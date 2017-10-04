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Alanya'da boğulan yaşlı adam kurtarılamadı

Alanya'da öğle saatlerinde Galip Dere plajına giren 78 yaşındaki Hüsamettin İmik denizde boğulma tehlikesi yaşadı, Özel Yaşam Hastanesi'ne kaldırılan İmik tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Alanya'da boğulan yaşlı adam kurtarılamadı

Alanya'da öğle saatlerinde Galip Dere plajına giren 78 yaşındaki Hüsamettin İmik denizde boğulma tehlikesi yaşadı, Özel Yaşam Hastanesi'ne kaldırılan İmik tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

04 Ekim 2017 Çarşamba 22:12
Alanya'da boğulan yaşlı adam kurtarılamadı
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Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre, olay Alanya Belediyesi arkasındaki Galip Dere Plajı'nda meydana geldi. Denizde bir kişinin hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar yaşlı adamı denizden sahile çıkardı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri Hüsamettin İmik(78)'e hemen müdahale ederek kalp masajı yaptı.. Ambulansla Özel Yaşam Hastanesi'ne kaldırılan İmik burada yapılan tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybetti. Yaşlı adamın cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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AlanyaGalip Dere PlajıHüsamettin İmik
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