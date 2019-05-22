Alanya'da bitkisel hayattaki esnaf için flaş karar!

BORÇLARI nedeniyle bir süredir Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan ve başına aldığı mermi yarası nedeniyle bitkisel hayatta olan Manavgatlı Ahmet Öz’ün cezası, sağlık koşulları gerekçesiyle 3 aylığına ertelendi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada; 52 yaşındaki Ahmet Öz’ün borçlarını ödeyemediği için Konya ve Alanya’daki icra mahkemeleri tarafından verilen toplam 3,5 yıllık cezanın 3 aylığına ertelendiği bildirildi. Manavgat’ta, 2017 yılında ateşli silahla başından yaralanan ve olaydan bu zamana kadar bitkisel hayatta olan esnaf Ahmet Öz hakkında, toplam 160 bin liralık çeklerini ödemediği için 3 icra davası açıldı. Çek borcundan tutuklanan bitkisel hayattaki esnafın Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tutulmasına karar verilmişti. Öz’ün, borç ödenmediği, alacaklılar davadan vazgeçmediği ya da Cumhurbaşkanı af yetkisini kullanarak cezayı kaldırmadığı sürece 3,5 yıllık cezası boyunca hastanede tutulacağı bildirilmişti. Ahmet Öz hakkında, 160 bin liralık borç dolayısıyla Alanya'da 1, Konya'da 2 ayrı 'karşılıksız çek' davası daha açıldı. Aile bireyleri, bu davalardan haberdar olmadığı için davalara katılamadı ve Ahmet Öz'ün sağlık raporunu da sunamadı. Devam eden davalar sonucunda ilgili kanun uyarınca Öz'e, ana borcu olan 160 bin lirayı ödemediği gerekçesiyle ayrıca 160 bin liralık adli para cezası verildi. Öz ve ailesi karardan haberdar olmadığı için borcu ödeyemedi. Sonrasında icra mahkemeleri adli para cezasını 2,5 yıl hapis cezasına çevirdi. Ahmet Öz'ün Alanya ve Konya'daki alacaklılarına olan 160 bin liralık borcu ise kaldı. Hapis cezasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Öz için jandarma ekiplerince evinde tutuklama prosedürü uygulandı. Öz, durumu seyahat etmesine engel olduğu için çağrılan sağlık ekibi tarafından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

NE OLMUŞTU?

Manavgat'ta yem ve gübre bayisi olan Ahmet Öz'ün çocukları Üveys Yasin Öz (20) ve Ümmügülsüm Evren (24), babalarının tedavisiyle ilgilenmekten işlerini takip edemedi. Bir süre sonra Ahmet Öz hakkında, kestiği çeklerin ödenmemesi sonucu alacaklılar tarafından 'karşılıksız çek kesmek' suçundan davalar açıldı. Eşi ve çocukları, Manavgat'ta açılan dava dosyalarına Ahmet Öz'ün sağlık raporunu sundu. Rapor üzerine Manavgat'taki davalar durduruldu. Ahmet Öz, ailenin haberinin olmadığı ve tebligatlarının kendilerine ulaşmadığı Alanya'da 1, Konya'da 2 'karşılıksız çek' davasından toplam 160 bin liralık adli para cezasına mahkum edildi. Öz hakkında, bu parayı ödeyemediği için de toplam 2,5 yıl hapis cezası kararı verildi. Hapis cezasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Öz için jandarma ekiplerince evinde tutuklama prosedürü uygulandı. Ahmet Öz, durumu seyahat etmesine engel olduğu için 2 Mayıs Pazar günü çağrılan sağlık ekibi tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakıma alınan Ahmet Öz, 2,5 yıllık cezası boyunca hastanede tutulacak.

CUMHURBAŞKANINA AF BAŞVURUSU

Avukat Serkan Öz, müvekkili Ahmet Öz için borcun ödenmesi, şikayetçilerin davadan vazgeçmesi ya da Cumhurbaşkanının af yetkisini kullanması dışında bir çıkar yol olmadığını belirterek, dün akşam saatlerinde Manavgat Adliyesi'ne gelerek, Ahmet Öz'ün affedilmesi talebini içeren dosyayı Adalet Bakanlığı kanalıyla Cumhurbaşkanlığı'na iletilmesi için yetkililere teslim etti. Adliye çıkışında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklama yapan avukat Serkan Öz, müvekkilinin sağlık durumunun ortada olduğunu belirterek, "Ya müvekkilimin parasını ödemesi gerekiyor, ya şikayetçilerin şikayetlerinden vazgeçmesi gerekiyor. 3'üncü bir alternatif de şimdi müracaatımızı yaptık ki Cumhurbaşkanımızdan af talebimiz var. Cumhurbaşkanının Anayasa'nın 104'üncü maddesi uyarınca af yetkisi var" dedi. Yasada bu konuda bir boşluk olduğunu belirten Öz, gerekli düzenlemeler için Cumhurbaşkanının yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de başvuracaklarını söyledi.

'CEZALI OLDUĞUNU BİLE BİLMİYOR'

Diğer yandan yaklaşık 1 haftadır ALKÜ'de tutulan Ahmet Öz'ü ailesi savcılıktan alınan özel izinle dün ziyaret etti. Hastane çıkışında DHA'ya açıklamalarda bulunan kızı Ümmügülsüm Evren çok zor durumda olduklarını söyleyerek, yetkililerden yardım istedi. Babasının 14 Temmuz 2017 tarihinden bu yana bilincinin kapalı olduğunu kaydeden Ümmügülsüm Evren, "Babamın bu süre zarfında ticaretle uğraştığı için çek alışverişleri vardı. Biz bunları takip edemedik, ödemelerini yapamadık ve daha sonra da babamın çekleri nedeniyle evimize hacizler, icralar geldi. 3 tane dosyada kesinleşmiş şu anda yakalanma kararı çıkmış. Jandarmalar babamı 2 Mayıs 2019 Perşembe günü Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdi ambulansla ve burada doktorlar babamı tek başına kendi yaşamını idame ettiremeyeceği için yoğun bakım ünitesine aldı. Bilinci kapalı şu an kimseyi tanımıyor, ceza çektiğini ya da ceza işlediğini de bilmiyor ama şu an cezasını çekmek için yoğun bakımda tutuluyor. Bugün savcılıktan izin alıp babamla görüştüm. Onu gördüğüme mutlu oldum, o beni ne kadar tanımasa da bilmese de ben onu iyi olduğunu bilerek en azından içim rahatlamış oldu" dedi.

'ANTİBİYOTİKLERLE UĞRAŞSIN İSTEMİYORUZ'

Babasının cezasının ev hapsine çevrilmesini isteyen Evren, "Biz babama evde kendimiz bakmak istiyoruz. Çünkü yoğun bakım ortamı enfeksiyona çok müsait. Uzun süreli kalındığı zaman enfeksiyonlarla baş edilemiyor. Daha önce babam 4 ay boyunca yoğun bakımda kalmıştı. Orada doktorların bize söylediği 'enfeksiyonu aşamıyoruz, biri bitiyor diğeri başlıyor en iyisi evinize çıkarın enfeksiyonu düşecektir' dedi ve gerçekten de hastanede enfeksiyonu 400'deyken evde bir hafta içerisinde ciddi oranda düşmüştü. O yüzden biz tekrardan bir enfeksiyon tehlikesiyle karşılaşmak istemiyoruz. Babamız antibiyotiklerle boğuşsun istemiyoruz. Bu yüzden evde bakmak istiyoruz. Biz burada devlet büyüklerimizden, Sayın Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyoruz, cezanın ertelenmesi, durdurulması, ev hapsine çevrilmesi artık ellerinden ne geliyorsa, yeter ki biz babamızı evde iyileşene kadar ona bakabiliriz" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2019, 00:16