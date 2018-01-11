Alanya'da biri cezaevi firarisi olan 2 suçlu kıskıvrak yakalandı

Haber: Erdal ANAK

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Emrah A. (29), ile hırsızlık ve gasp gibi suçlardan hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan ve cezaevinden firar eden Oğuz B.’nin ilçede bulunduğu bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takip sonrası dün akşam saatlerinde harekete geçen ekipler, şüpheli Oğuz B.’yi Dinek Mevkii’ndeki bir oto galeri dükkanına yapılan baskınla yakalanırken, Emrah A. ise Keykubat Bulvarı’nda yaya haldeyken yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oğuz B. ve Emrah A., Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.