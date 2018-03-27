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Alanya'da bir çınar daha veda etti 

1960'lı yıllarda Alanya Hal Müdürlüğü de yapan, Alanya’nın tanınmış aileleri Halim Ağalar ve Tokuş'lara mensup Akdoğan Tokuş, 84 yaşında hayatını kaybetti

Alanya'da bir çınar daha veda etti 

1960'lı yıllarda Alanya Hal Müdürlüğü de yapan, Alanya’nın tanınmış aileleri Halim Ağalar ve Tokuş'lara mensup Akdoğan Tokuş, 84 yaşında hayatını kaybetti

27 Mart 2018 Salı 21:17
Alanya'da bir çınar daha veda etti 
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GEÇİRDİ kalp krizinin ardından beynine pıhtı atan ve bir süre Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gördükten sonra taburcu edilen Tokuş, geçirdiği ikinci krizin ardından bitkisel hayata girdi. Tokuş, dün hayatını kaybetti. Turizmci Nuri Tokuş’un babası olan Akdoğan Tokuş’un cenazesi bugün öğle namazına müteakip Kazım Bulut Camii’nde kılınacak cenaze namazını ardından Bektaş Aile Mezarlığı'na defnedilecek. 

Yeni Alanya merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diler. 
 

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Halim AğalarTOKUŞAkdoğan TokuşAlanya Hal Müdürlüğü
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