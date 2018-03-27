Alanya'da bir çınar daha veda etti 

GEÇİRDİ kalp krizinin ardından beynine pıhtı atan ve bir süre Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gördükten sonra taburcu edilen Tokuş , geçirdiği ikinci krizin ardından bitkisel hayata girdi. Tokuş, dün hayatını kaybetti. Turizmci Nuri Tokuş’un babası olan Akdoğan Tokuş ’un cenazesi bugün öğle namazına müteakip Kazım Bulut Camii’nde kılınacak cenaze namazını ardından Bektaş Aile Mezarlığı'na defnedilecek.

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