Alanya'da bir arazide çıkan yangında zeytin ve çam ağaçları yandı

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre olay Saburlar Mahallesi'ndeki Davut Barcın'a ait olan arazide meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayıarazide yangın çıktı. Yangına arazi sahibinin mahalledeki komşuları müdahele ederken çağırılan itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında 3 dönümlük arazideki zeytin ve çam ağaçlarının zarar gördüğü öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.