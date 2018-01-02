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Alanya'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Alanya'da tekel bayisinde çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı

Alanya'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Alanya'da tekel bayisinde çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı

02 Ocak 2018 Salı 21:50
Alanya'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
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Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre, olay önceki gün saat:00:03 sıralarında Kızlarpınarı Mahallesi Zamanoğlu Caddesi üzerindeki bir tekel bayisindeki bir işyerinde meydana geldi. İşyeri çalışanı Yunus E.A.(20) ile Bülent D. (42) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yunus E.A, işyerindeki çekmeceden aldığı bıçakla Bülent D'nın karnından bıçaklayarak ağır yaraladı. çevredeki vatandaşların kavgayı görmesi üzerine önce 155 polise haber verdi. bıçaklı kavgaya çok sayıda polis ekiplerinin gelmesiyle karnından bıçaklanarak ağır yaralanan Bülent D. çağırılan 112 acil ambulansla ALKÜ Hastanesine kaldırılırken şüpheli Yunus E.A. ise Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı. 
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde ifadesi alınan şüpheli sevk edildiği nöbetci mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Tekel BayisiBıçaklı Kavga
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