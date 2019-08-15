Alanya'da 'Bayramın ilk kurbanı'

KAZA sonrası taraflar birbirine girerken, mahalle esnafı sürücüleri güçlükle ayırdı. Kazaya sebebiyet veren Arap plakalı sürücü ve diğer otomobil sürücüsünün 600 liraya anlaşması ile yol normal akışına devam etti. Kaza anını ofisinden saniye saniye görüntüleyen Yeni Alanya köşe yazarı ve diş hekimi Feyzi Açıkalın, kazayı ve sonrasında yaşanan para pazarlığını şu sözlerle özetledi: “Kurban Bayramı’nın ilk kurbanı! Akşamüstü bağıran erkek sesiyle irkildim. Önümüzde kaza olmuştu. Arap plakalı lüks bir cip 31 plakalı bir araca arkadan vurmuştu. Araçlar yana çekildi. Öndeki araç sahibinin el kol hareketlerinin dehşetinden masraf tahsil etmek istediği anlaşılıyordu. Mahalle esnafı anında devreye girdi. Anlaşma, Hataylının zorla razı olmuş görünümüne karşın 600 lira verilerek sağlandı. Taraflar yoluna devam etti. Büyük olasılıkla Hatay plakalı araç sahibi kendi sanayi sitesinde, ne trajiktir ki Arap ustalara 100 liraya o işi hallettirecekti. Gerisi tatile kalmıştı. Bayram’ın ilk kurbanı Arap gençler olmuştu!”