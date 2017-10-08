Alanya'da battıçıktıda büyük tehlike

ALANYA Telekom Katlı Kavşağı'ndaki battıçıktı, ilk etkili yağmurda olduğu gibi yine sular altında kaldı. Battıçıktıdaki sular içerisinde bir otomobilin de yüzdüğü görüldü. Otonun sürücüsü battıçıktıda suların yükselmesi sırasında araçtan çıkıp yüzerek canını kurtarırken, araç ise sular altında kaldı.
'GEREKLİ TEDBİRLERİ ALACAĞIZ'
Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, konuya ilişkin yeni Alanya'nın sorularını yanıtladı. Güney, battı çıktının Sugözü Mahallesi'nden aşağıya inen yağmur suları ile dolduğunu belirterek ''Karayolları geçen hafta müdahale etmişti ancak aynı sorun tekrar yaşandı. Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli tedbirleri alacağız. Şu anda battıçıktı içindeki suyu boşaltma çalışmalarımız sürüyor'' dedi.
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