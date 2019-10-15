Alanya'da bankamatik faresi 3 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi

Mehmet AL

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geçen Cuma günü saat 14.00 sıralarında Saray Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir bankanın ATM’sine banka/kredi kartlarını kopyalamaya yarayan cihaz yerleştirerek vurgun yapacakları bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, ATM’den kopyalama cihazını sökerek şüphelilerin yakalanması için güvenlik kameraları görüntüleri incelenmeye aldı. Asayiş Ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takibi sonucunda şüphelilerin kiralık araçla ilçeye geldiği tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren Asayiş , dün akşam saatlerinde şüpheli Recep Y.(56), Taner U. (32) ve Cem S.’yi (42) gizlendikleri adreslerde yakalayarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Recep Y. ve Cem S., adli kontrol şartıyla serbest kalırken Taner U. kredi kartı kopyalama suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.