Alanya'da banka müdürü paralarla kaçtı

Alanya'da bir banka şubesinin müdürü A. İ. ve bir kadın çalışanı paralarla ortadan kayboldu

Alanya'da banka müdürü paralarla kaçtı
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ALANYA'DA meydana gelen olayda öğleden sonra bir devlet bankasının çevreyolu şubesinde banka müdürü Arif İ. ve bir kadın çalışanın piyasadan 100 Milyon TL para toplayarak ortadan kaybolduğu iddia edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 

Öte yandan, müdür Arif İ'nin bugün öğle saatlerinde müşterileri arayarak, ucuzdan döviz satacağını söylediği ve müşterilerden ne kadar parası varsa getirmesini istediği iddia edildi. Alanya'dan önemli döviz bürolarından birinin 20 Milyon TL ve önemli bir ismin de 10 Milyon TL kaptırdığı iddia edildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2018, 10:23
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