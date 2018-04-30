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Alanya'da bakkaldan cephanelik çıktı

Alanya'da jandarmanın bir bakkalla düzenlediği operasyonda 7 ruhsatsız av tüfeği ile bunlara ait 6 bin 500 adet fişek ve 2 havalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı

Alanya'da bakkaldan cephanelik çıktı

Alanya'da jandarmanın bir bakkalla düzenlediği operasyonda 7 ruhsatsız av tüfeği ile bunlara ait 6 bin 500 adet fişek ve 2 havalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı

30 Nisan 2018 Pazartesi 10:02
Alanya'da bakkaldan cephanelik çıktı
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- Mehmet AL

ALANYA'NIN Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir bakkalda ruhsatsız silah bulunduğu bilgisine ulaşan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Mahmutlar Jandarma Karakolu ekipleri, harekete geçti. Ekipler, savcılıktan aldıkları kararın ardından dün akşam saatlerinde belirlenen adrese baskın düzenledi. Baskında işyeri sahibi Hasan Y. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 7 ruhsatsız av tüfeği ile bunlara ait 6 bin 500 adet fişek ve 2 havalı tüfek ele geçirilirdi. Gözaltına alınan Hasan Y. karakoldaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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