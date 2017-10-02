Alanya'da bagajda satılan balığa şok baskın

Haber: Alper KUTAY

ALANYA'NIN batısındaki İncekum Mahallesi'nde, Mersin'den getirdiği balıkları plaj girişinde aracının bagajında sağlıksız koşullarda satan bir şahıs, ihbar üzerine olay yerine giden Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. İncekum Plajı'nın girişinde sağlıksız koşullarda satılan balıklara zabıta tarafından el konulurken, aracın bagajında naylon poşetlerin içine istiflenen ve kokmaması için aralarına buz parçaları atılan yaklaşık 15 kilogram ağırlığındaki balıklar imha edildi. Balıkları satan kişiye ise Zabıta Tembihnamesi uyarınca para cezası yazıldığı bildirildi.