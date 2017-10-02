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Alanya'da bagajda satılan balığa şok baskın

Alanya'da bir aracın bagajında sağlıksız koşullarda satılan balıklar, ihbar üzerine araca baskın düzenleyen zabıta ekipleri tarafından imha edildi

Alanya'da bagajda satılan balığa şok baskın

Alanya'da bir aracın bagajında sağlıksız koşullarda satılan balıklar, ihbar üzerine araca baskın düzenleyen zabıta ekipleri tarafından imha edildi

02 Ekim 2017 Pazartesi 17:08
Alanya'da bagajda satılan balığa şok baskın
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA'NIN batısındaki İncekum Mahallesi'nde, Mersin'den getirdiği balıkları plaj girişinde aracının bagajında sağlıksız koşullarda satan bir şahıs, ihbar üzerine olay yerine giden Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. İncekum Plajı'nın girişinde sağlıksız koşullarda satılan balıklara zabıta tarafından el konulurken, aracın bagajında naylon poşetlerin içine istiflenen ve kokmaması için aralarına buz parçaları atılan yaklaşık 15 kilogram ağırlığındaki balıklar imha edildi. Balıkları satan kişiye ise Zabıta Tembihnamesi uyarınca para cezası yazıldığı bildirildi.

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Incekum MahallesiAlanyaBalık
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