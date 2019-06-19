Alanya'da babasını vahşice öldürdü! Hakkında karar verildi

Mehmet AL- ÖZEL HABER

ALANYA'NIN İncekum Mahallesi'ndeki bir otele tatil için 10 gün önce babası Yurii Darmenke ile birlikte gelen 23 yaşındaki Maksy dün gece otele gelmeyince endişelenen babası jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri şizofren teşhisi konulan olan Maksy'i gezerken bularak oteldeki babasına teslim etti. Aynı gece saat 01.00 sıralarında otel odasında babasıyla bilinmeyen bir nedenle tartışan Maksy babasının başını duvarlara vururken gürültüyü duyup otel odasına gelen otel görevlileri talihsiz adamı oğlunun elinden aldı. Otel görevlileri tarafından yerde yatan baba Yurii Darmenko için Jandarma ve 112 acil sağlık ekiplerine haber verildi. Otel odasında kanlar içinde kalan 80 yaşındaki Baba Yurii'nin hayatını kaybettiği belirtildi. Yuri'nin cesedinin Alanya Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığınca otel odasında incelenmesinin ardından talihsiz adam otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Babasını döverek öldüren Maksy ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Maksy'nin şizofren hastası olduğu ve raporu olduğu iddia edildi.

BABAMIN İÇİNDEKİ ŞEYTANI ÇIKARTTIM

Otel odasında babasını döverek öldüren 23 yaşındaki Maksy, jandarma karakolunda tercüman aracılığı ile verdiği ifadede şunları söyledi: 'Babam ile aramızda devamlı problem yaşanmaktaydı anlaşamıyorduk. Çıkan tartışmada Babamı şeytan olarak gördüm ve içindeki şeytanı çıkartmak için kendisine yumruk vurarak yere düşürdüm. Ben Babamı öldürmekten dolayı pişman değilim'

Babasını otel odasında öldüren Maksy D., karakoldaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI ADANA'DAKİ HASTANEYE GÖNDERİLDİ

Alanya İncekum Mahallesindek otelde babasını başını duvarlara vurarak öldüren 23 yaşındaki Maksy tercüman eşliğinde jasndarma karakolunda ifadesi alındıktan sonra ruh sağlığı için rapor alınmak üzere ALKÜ Hastanesine götürüldü. Hastanedeki işlemlerin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen Ukraynalı Maksy sevk edildiği Sulh Ceza mahkemesi tarafından tutuklandıktan sonra tedavi edilmek üzere Adana'daki Ruh ve Sinir Hastalığı Hastanesine jandarma gözetiminde götürüldü.

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2019, 10:37