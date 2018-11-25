Alanya'da baba iki oğlunu silahla yaraladı

Alanya'nın Hacet Mahallesi'nde akşam 20.30 sıralarında bir baba, tartıştığı iki oğlunu silahla yaraladı

Alanya'da baba iki oğlunu silahla yaraladı
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Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre, Baba, Hacet Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı iki oğluyla tartıştışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Baba, silahla iki oğlunu bacaklarından yaraladı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan iki kardeş ambulansla ALKÜ Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba, polis ekiplerince gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2018, 22:57
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