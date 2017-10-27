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Alanya'da azılı suçlulara şafak operasyonu

Türkiye genelinde 81 ilde yapılan ağır suçlulara yapılan şafak operasyonu Alanya'da gerçekleşti. Ağır suçlarla aranan 3 kişi yakalanırken, 1 kişinin 8 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi

Alanya'da azılı suçlulara şafak operasyonu

Türkiye genelinde 81 ilde yapılan ağır suçlulara yapılan şafak operasyonu Alanya'da gerçekleşti. Ağır suçlarla aranan 3 kişi yakalanırken, 1 kişinin 8 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi

27 Ekim 2017 Cuma 13:59
Alanya'da azılı suçlulara şafak operasyonu
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Mehmet AL
ALANYA'DA haklarında yakalama kararı olan 20 ayrı adrese yapılan şafak operasyonuna Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü,Asayiş, Terör, KOM, ve Ekipler Amirliği'ne bağlı polis ekipleri katıldı. 10 ayrı ekiplerle yapılan şafak operasyonunda ikametlerinde yakalanan 3 kişinin kasten öldürme, adam yaralama ve kasten yaralama suçundan arandığı tespit edildi. 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen 3 kişiden U.Y'nin  'Kasten Öldürme Suçu'ndan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edilirken, şüpheli sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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Son Güncelleme: 27.10.2017 14:47
Anahtar Kelimeler:
şafak OperasyonuAsayişAlanya
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