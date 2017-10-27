Alanya'da azılı suçlulara şafak operasyonu

Mehmet AL
ALANYA'DA haklarında yakalama kararı olan 20 ayrı adrese yapılan şafak operasyonuna Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü,Asayiş, Terör, KOM, ve Ekipler Amirliği'ne bağlı polis ekipleri katıldı. 10 ayrı ekiplerle yapılan şafak operasyonunda ikametlerinde yakalanan 3 kişinin kasten öldürme, adam yaralama ve kasten yaralama suçundan arandığı tespit edildi. 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen 3 kişiden U.Y'nin 'Kasten Öldürme Suçu'ndan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edilirken, şüpheli sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.