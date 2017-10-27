Alanya'da azılı suçlulara şafak operasyonu

Mehmet AL

ALANYA'DA haklarında yakalama kararı olan 20 ayrı adrese yapılan şafak operasyonuna Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü,Asayiş, Terör, KOM, ve Ekipler Amirliği'ne bağlı polis ekipleri katıldı. 10 ayrı ekiplerle yapılan şafak operasyonunda ikametlerinde yakalanan 3 kişinin kasten öldürme, adam yaralama ve kasten yaralama suçundan arandığı tespit edildi. 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen 3 kişiden U.Y'nin 'Kasten Öldürme Suçu'ndan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edilirken, şüpheli sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.