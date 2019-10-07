Alanya'da azgın dalgalara 2 kurban daha

Mehmet AL

ALANYA'DA yer yer 3-4-5 metreye kadar ulaşan azgın dalgalara rağmen denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 3 turistten 2'si can verdi. Çek turist Ladıslav Sılhan (54) saat 11.30'da Oba, İsveçli turist Sven Ake Eılerth Jakopsan (64) saat 15.30'da Keykubat, Rus turist Zurabo Echın (59) saat 16.00'da Tosmur plajlarında girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçirdiler. Üç turist, vatandaşlar tarafından sahile çıkartıldılar ve ambulansla ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldılar. Hastaneye kaldırılan turistlerden Çek turist Ladislav Silhan ve İsveçli turist Sven Ake Eilert Jakopsan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiler. Rus turist Zurabo Echin'in ise hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı verdiği bildirildi. Boğularak ölen turistler, Alanya Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildiler.