Alanya'da avokado hırsızı jandarmadan kaçamadı

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timlerince dün Kestel D-400 karayolu üzerinde yapılan denetimlerde şüphe üzerine durdurulan 07 ADD 379 plakalı otomobilin bagajında çalıntı olduğu tespit edilen 193 adet avokado ele geçirildi. Otomobilin 22 yaşındaki sürücüsü Hasan K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Merkez Jandarma Karakol komutanlığında ifadesi alınan Hasan K., sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.