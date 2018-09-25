Alanya'da AVM hırsızı yakalandı

Alanya'da bir AVM'den krem çalan kadının kameralarla tespit edilmesi üzerine mağaza çalışanı polise haber verdi. Kadın yakalanarak gözaltına alındı 

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Mehmet AL
ALANYUM AVM'deki kozmetik mağazasından 19 Eylül tarihinde 79 TL'lik krem çaldıktan 5 gün sonra, kadının tekrar Alanyum AVM'deki mağazaya geldiğini gören kozmetik çalışanı krem çalan kadını takip ederek CarrefourSa mağazasına girdiğini güvenlik görevlisine söylemesi üzerine ücret ödemeden dışarı çıkan kadının çantasını kontrol eden güvenlik görevlisi iki adet bira, üçlü boxer yakaladı. Kadın Unutkan olduğunu aldığı ürünleri parasını ödemeyi unuttuğunu söyledi.
Alanya Cumhuriyet Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan 54 yaşındaki kadın Serpil B, AVM'deki kozmetik mağazasından çaldığı krem güvenlik kameralarından tespit edilmesi üzerine savcılık talimatıyla gözaltına alındıktan sonra ifadesi ardından Adliye'ye sevk edildi.

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2018, 09:57
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