Alanya'da avakado ağaçlarından uyuşturucu çıktı!

ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Alanya ilçesi Kızılcaşehir Mahallesi'nde K.Ç.'nin avakado ağaçları üzerinde Hint keneviri bitkisi ektiği bilgisine ulaştı. Adli makamlardan alınan arama kararı ile operasyon düzenleyen ekipler, avakado ağaçları üzerinde 3 kök kenevir bitkisi, 6 kilogram Hollanda esrarı ele geçirildi. Şüpheli K.Ç. ise gözaltına alındı.

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