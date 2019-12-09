Alanya'da atıl durumdaki evde ölü bulundu

Mehmet AL

ALANYA'NIN Dinek Mahallesi'ndeki atıl evde yaşayan 62 yaşındaki Uğur Yılmaz Murat'ın bir süredir görülmemesi üzerine mahalle halkı durumu, polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştı. Savcılıktan alınan izinle atıl durumda olan eve giren sağlık ekipleri yaşlı adamın öldüğü tespit etti.Uğur Yılmaz'ın cansız bedeni, Alanya Nöbetçi Cumhuriyet Savclığınca yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.