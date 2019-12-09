Alanya'da atıl durumdaki evde ölü bulundu
Alanya'nın Dinek Mahallesi'nde 62 yaşındaki Uğur Yılmaz atıl durumdaki evde ölü bulundu.
ASAYİŞ 09.12.2019, 12:45
Mehmet AL
ALANYA'NIN Dinek Mahallesi'ndeki atıl evde yaşayan 62 yaşındaki Uğur Yılmaz Murat'ın bir süredir görülmemesi üzerine mahalle halkı durumu, polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştı. Savcılıktan alınan izinle atıl durumda olan eve giren sağlık ekipleri yaşlı adamın öldüğü tespit etti.Uğur Yılmaz'ın cansız bedeni, Alanya Nöbetçi Cumhuriyet Savclığınca yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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