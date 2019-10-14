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Alanya'da aşırı alkol alan Rus turist balkondan düşerek öldü

Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nde yer alan bir otelde ailesiyle birlikte tatil yapan Rus turist, alkollüyken çıktığı balkondan düşerek hayatını kaybetti.

ASAYİŞ 14.10.2019, 15:04 14.10.2019, 15:08
Alanya'da aşırı alkol alan Rus turist balkondan düşerek öldü
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Mehmet AL
OLAY, Okurcalar Mahallesi'ndeki beş yıldızlı bir otelde meydana geldi. Ailesiyle ile birlikte tatile gelen Rus turist Gennadı Kalabın (52), alkolün etkisiyle, 4. katta kaldığı odanın balkonundan aşağıya düştü. Beton zemine çakılan turist, olay yerinde hayatını kaybetti. Talihsiz turistin ölümüyle ailesi gözyaşlarına boğuldu. Turistin cesedi, belediye morgunda yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

#okurcalar mahallesi #rus turist #Alkol #Alanya
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