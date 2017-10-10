Alanya'da asayiş ekipleri fuhuşa göz açtırmıyor 

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, dün gece saatlerinde Tosmur Mahallesi Dimçayı Caddesi üzerindeki bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Eve düzenlenen baskında, Özbekistan uyruklu Yakuthan H. (30), Nilufer A. (37) ve para karşılığı kadınları pazarladıkları iddia edilen Özbek Dilrabokhon A., gözaltına alındı. Yakuthan H. Nilufer A. isimli kadınlar sınır dışı edilmek üzere Antalya'ya götürülürken, Dilrabokhon A. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

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