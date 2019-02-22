Alanya'da asayiş baskını

Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan kişilere yönelik yapılan çalışmada kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 kişi yakalandı

Alanya'da asayiş baskını
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ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro İnfaz ekipleri tarafından, Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kasten öldürme suçundan aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 yaşındaki T.B. ile Alanya Yerel İlamat Masası'nca aranan ve hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 37 yaşındaki F.Y. yakalandı.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildiler.

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