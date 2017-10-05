Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104420
ALTIN
146.538
DOLAR
3.5715
STERLİN
4.6952
EURO
4.1924
Göz sağlığında bu yanlışlara dikkat
Göz sağlığında bu yanlışlara dikkat
Kulak çınlaması hastalık habercisi olabilir
Kulak çınlaması hastalık habercisi olabilir
Anne sütünü artırmanın formülü
Anne sütünü artırmanın formülü
banner468

Alanya'da arkadaşını öldüren sanığa 20 yıl hapis

Alanya'nın Süleymanlar Mahallesi'nde 13 yıllık arkadaşı 30 yaşındaki Mehmet Turaç'ı av tüfeği ile öldüren ve tutuklu yargılanan 25 yaşındaki Avni T.20 yıl hapis cezasına çaptırıldı

Alanya'da arkadaşını öldüren sanığa 20 yıl hapis

Alanya'nın Süleymanlar Mahallesi'nde 13 yıllık arkadaşı 30 yaşındaki Mehmet Turaç'ı av tüfeği ile öldüren ve tutuklu yargılanan 25 yaşındaki Avni T.20 yıl hapis cezasına çaptırıldı

05 Ekim 2017 Perşembe 14:36
Alanya'da arkadaşını öldüren sanığa 20 yıl hapis
banner404

Haber: Mehmet AL
ALANYA 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülen davanın karar duruşmasında tutuklu Avni T. öldürülen Mehmet Turaç, sanık ve mağdur avukatları katıldı. 13 yıllık arkadaşını öldüren Avni T, son sözünde' beratimi ve tahliyemi istiyorum, zira koğuştaki bir arkadaşım gözümün önünde intihar etti benimde psikolojik sıkıntılarım var, ailemle de bağlarım koptu, tahliyemi istiyorum' dedi  
ÖNCE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS
Mahkeme heyeti tanıkların da dinlenmesinin ardından Avni T, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına, sanığın sabıkasız hali, eylemden sonraki yargılama aşamasındaki olumlu tavrı lehine indirim sebebi sayılarak cezasından TCK'nun 62/1 maddesi gereğince 1/6 oranında indirim yapılarak 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Olay, 25 Ocak 2017 tarihinde Alanya’ya bağlı Süleymanlar Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. 
İddiaya göre,  cep telefonu isteme bahanesiyle Mehmet Turaç’ın evine gelen Avni T.,  eve girdiği sırada elinde bulunan av tüfeği ile Mehmet Turaç'a ateş etti. 
Tüfekten çıkan çok sayıda saçma Turaç’ın vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Turaç kanlar içinde yere yığılırken, Avni T., olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ambulansla ağır yaralı Turaç’ı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
Burada tedaviye alınan Turaç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeti.  
Olayın ardın soruşturma başlatan jandarma ekipleri ise Turaç’ın ölümüne sebep olan Avni T., kısa sürede yakalayarak sürede Alanya İlçe Jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Avni T.,  karakoldaki sorgusunda ise iddiaya göre Mehmet Turaç'ı bir husumetten dolayı öldürdüğünün iddia etti.
Jandarmadaki sorgusunun ardından Alanya Adliyesi'ne çıkartılan 30 yaşındaki Avni T. nöbnetçi mahkemece  adam öldürmek suçundan tutuklanarak Alanya L.Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 05.10.2017 15:01
Anahtar Kelimeler:
Etiket EkleSüleymanlar MahallesiMehmet TuraçAv TüfeğiArakadaşını öldüren KişiAlanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da kadına dayak atan polisler tutuklandı
Alanya'da kadına dayak atan polisler tutuklandı
Bu kadarına da pes! Hamal tutup çalıştığı iş yerini soydu
Bu kadarına da pes! Hamal tutup çalıştığı iş yerini soydu
Mafya dehşeti! Pembe etek giydirip zorla kendisini vurdurdular
Mafya dehşeti! Pembe etek giydirip zorla kendisini vurdurdular

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim