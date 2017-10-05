Alanya'da arkadaşını öldüren sanığa 20 yıl hapis

Haber: Mehmet AL

ALANYA 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülen davanın karar duruşmasında tutuklu Avni T. öldürülen Mehmet Turaç, sanık ve mağdur avukatları katıldı. 13 yıllık arkadaşını öldüren Avni T, son sözünde' beratimi ve tahliyemi istiyorum, zira koğuştaki bir arkadaşım gözümün önünde intihar etti benimde psikolojik sıkıntılarım var, ailemle de bağlarım koptu, tahliyemi istiyorum' dedi

ÖNCE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Mahkeme heyeti tanıkların da dinlenmesinin ardından Avni T, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına, sanığın sabıkasız hali, eylemden sonraki yargılama aşamasındaki olumlu tavrı lehine indirim sebebi sayılarak cezasından TCK'nun 62/1 maddesi gereğince 1/6 oranında indirim yapılarak 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 25 Ocak 2017 tarihinde Alanya’ya bağlı Süleymanlar Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi.

İddiaya göre, cep telefonu isteme bahanesiyle Mehmet Turaç’ın evine gelen Avni T., eve girdiği sırada elinde bulunan av tüfeği ile Mehmet Turaç'a ateş etti.

Tüfekten çıkan çok sayıda saçma Turaç’ın vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Turaç kanlar içinde yere yığılırken, Avni T., olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ambulansla ağır yaralı Turaç’ı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Burada tedaviye alınan Turaç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeti.

Olayın ardın soruşturma başlatan jandarma ekipleri ise Turaç’ın ölümüne sebep olan Avni T., kısa sürede yakalayarak sürede Alanya İlçe Jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Avni T., karakoldaki sorgusunda ise iddiaya göre Mehmet Turaç'ı bir husumetten dolayı öldürdüğünün iddia etti.

Jandarmadaki sorgusunun ardından Alanya Adliyesi'ne çıkartılan 30 yaşındaki Avni T. nöbnetçi mahkemece adam öldürmek suçundan tutuklanarak Alanya L.Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.