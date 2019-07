Alanya'da arkadaşına bıçakla saldıran genç tutuksuz yargılandığı mahkemede tutuklandı

Mehmet AL- ÖZEL HABER

ALANYA 2.nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya Mmüşteki Mahmut Eken, tutuksuz olarak yargılanan İlhami Can K., kavgaya karıştıkları iddia edilen 3 kişi Baybors.M.Ç., Burak.K., ve Mertkan A.,ve avukatları hazır bulundu. Mahkemede sanık İlhami Can K. ve o gece yanında olan 3 arkadaşları olayı mahkeme heyetine anlattılar.

MAHKEME İZLEYİCİSİZ DEVAM ETTİ

Alanya 2.nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti sanık İlhami Can K., savunması sırasında izleyiciler arasında Mahmut Eken'in yakını olduğu tahmin edilen kişi sözlü olarak yalan söylediği şeklinde sataştı, bunun üzerine duruşma devam eden bölümünde izleyicisiz yapılmasına karar verildi.

SANIK İLHAMİ CAN: 'MAHMUT BANA KÜFÜR ETTİ'

Sanık İlhami Cam K. şu ifadeleri kullandı: 'Olay günü arkadaşım Mertkan ve Burak ile birlikte çeştli sorunlarımız olduğu için teselli olmak maksadı ile sahile gittik. Viski vardı ben bir iki bardak içtim. Biz otururken Mahmut Eken geldi. Benden bardak istedi, bardak olmadığını söyledim daha sonra da neden elin dizinin üzerinde diye sordu, kavga çıkarmak istediği belliydi kendisine ne diyorsun dedim, ağıza alınmayacak küfürler etti, gitmesini söyledim.'

BAŞINDAN BIÇAKLANAN EKEN KONUŞAMADI

Alanya 2.nci Ağır Ceza Mahkemesinde ilk duruşmaya avukatıyla gelen müşteki Mahmut Eken'n vekilinin beyanına göre hafızasını da parça parça kaybettiğini öğrenildi. Şahsın yarasına bakılması için kürsüye çağırıldı, kafasının üzerinde derin ameliyat izi olduğu görüldü. Müştekiye darp yerlerinin sorulması üzerine eliyle ensesini., kafasının üstünü, kafasının bölgelerini dağınık şekilde işaret etti.

SANIK AVUKATI KROSA ÇIKAN BU BIÇAKTAN HERKESTE BULUNUR

Sanık İlhami Can K.'nın avukatı savunmasında: 'Bu bıçak kamp bıçağıdır müvekillim sporcudur, krosa çıkan herkeste bu bıçaktan bulunur, müvekilim diğer sanıklardan küçük. 19 yaşında bu heyacanla ilk ifadelerinde eksik veya yanlış tarif yapmaları makul karşılanmalıdır.' dedi.

MÜŞTEKİ AVUKATI 3 SANIK MÜVEKKİLİMİ DARP ETTİLER

Müşteki Mahmut Eken'in avukatı mahkeme heyetine 'Sanıklardan şikayetçiyiz davaya katılma talebimiz vardır. 3 sanığın tutuklanmasını talep ediyoruz. Sebeplerini açıklayacak olursak öncelikle sanıyoruz tensip zaptında unutuldu. Özgür K.'nın, ifadesi vardır bu celsede tanık olarak dinlenilmesi gerekirdi. İlk ifadesi okunduğu zaman anlaşılmaktadır ki şahısları ayırmak için yanlarına gitmiştir. 3 sanığın müvekili darp ettiğini söylemektedir bıçağı da tarif etmektedir.' dedi.

MAHKEME HEYETİ KAÇMA İHTİMALİNE TUTUKLULUĞA KARAR VERDİ

Alanya 2.nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti sanık İlhami Can K., üzerine atılı suçun niteliği ve CMK 100-3 maddesinde sayılan suçlardan oluşu, suçun nitelik ve maliyeti ile suçun sanık tarafından işlendiği yönünde kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgular, sanığın verilmiş olan ceza miktarı gözönüne alınarak kaçma ihtimali bulunan sanıkla ilgili olarak adli kontrol uygulamasının sonuçsuz kalaçağı anlaşıldığından sanığın CMK 100 maddesi uyarınca tutuklanmasına karar verdi. İkinci duruşma 13 Eylül 2019 tarihine ertelendi. 27 Nisan 2018 tarihinde tutuklanan sanık İlhami Can K., 14 Eylül 2018 tarihinde tahliye edilmişti. Yaklaşık 5 ay 7 gün tutuklu bulunan İlhami Can K., ilk duruşmada tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

13 Eylül 2018 tarihinde Alanya'nın Damlataş 100.Yıl parkında iki ayrı grup arkadaşı ile birlikte içki içerken iddiaya göre Mahmut Eken (38), İlhamı C.K'dan (19) bardak istedi. Bardak vermeyince Eken'in küfür etmesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle küfür eden İlhamı C.K., Mahmut Eken'le kavgaya tutuştu. İlhamı C.K., cebindeki bıçakla Eken'e vurmaya başladı. Eken, bıçak darbesiyle kafasından ve vücudundan ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahelenin ardından Eken'i önce Başkent Üniversitesi Hastanesine götürdü. Doktorlar Eken'in başına saplanan bıçak kırığının çıkartılmasının riskli olması üzerine hastayı Antalya Akdeniz Tıp Fakültesine sevk etti. Mahmut Eken'in hayati tehlikesi sürerken Mahmut Eken'in 10 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı, polis olay yerindeki kameralardan yola çıkarak kavgada bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli İlhamı C.K'yu Atatürk Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. İlhami C.K olayda kullandığı ucu kırık bıçağı polise teslim etti.

Saray Polis Merkezinde ifadesi alınan İlhami C.K sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.