Alanya'da arkadaş katili otelde yakalandı

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre, Mehmet R.İ. (54), 2005 yılında Kütahya’da birlikte alkol aldığı arkadaşıyla tartıştı. Mehmet R.İ., tartışmanın ardından arkadaşını bıçaklayarak ölümüne neden oldu. Kütahya Ağır Ceza Mahkemesince aranan Mehmet R.İ’nin Alanya’nın Saray Mahallesi’nde bulunan bir otelde kaldığını tespit eden Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otelde baskın yaptı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürülen şüphelinin yapılan GBT sorgusunda Kütahya Ağır Ceza Mahkemesince “Adam öldürmek” suçundan kesinleşmiş 18 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Mehmet R.İ., emniyette ifadesi alındıktan sonra nöbetçi savcılıkça tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.