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Alanya'da arazide zehirli meyveleri yiyen 5 hayvan telef oldu

Alanya'nın Güzelbağ Mahallesinde bir arazide zehirli meyve yiyen 5 küçükbaş hayvan telef oldu.

ASAYİŞ 09.08.2019, 16:10 Melike Temir
Alanya'da arazide zehirli meyveleri yiyen 5 hayvan telef oldu
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Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre, Olay Güzelbağ Mahallesi'nde arazi sahibi olan 72 yaşındaki İsmail Ü. arazisini yaban hayvanlardan korumak için attığı zehirli meyveleri yiyen 5 küçükbaş hayvan zehirlenerek arazide ölü bulundu.Küçükbaş hayvanların sahibi 47 yaşındaki Süleyman Sezen arazide 5 küçük hayvanların öldüğünü görmesi üzerine jandarma karakoluna giderek şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

#Alanya #alanya son dakika #Güzelbağ Mahallesi #küçükbaş hayvan #zehirli meyve #telef
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