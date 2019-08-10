Alanya'da arazide zehirli meyveleri yiyen 5 hayvan telef oldu

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre, Olay Güzelbağ Mahallesi'nde arazi sahibi olan 72 yaşındaki İsmail Ü. arazisini yaban hayvanlardan korumak için attığı zehirli meyveleri yiyen 5 küçükbaş hayvan zehirlenerek arazide ölü bulundu.Küçükbaş hayvanların sahibi 47 yaşındaki Süleyman Sezen arazide 5 küçük hayvanların öldüğünü görmesi üzerine jandarma karakoluna giderek şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.