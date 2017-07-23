Alanya'da aranan şüpheli yakalandı

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, silahlı yağma ile yaralama suçlarından yakalama kararı bulunan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesilmiş hapis cezası olan 26 yaşındaki Erhan S.’nin Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir apart otelde konakladığı bilgisine ulaştı. Tespit üzerine savcılık izniyle dün akşam saatlerinde belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erhan S. sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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