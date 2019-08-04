Alanya'da aranan şahısı gece kartalları yakaladı
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekiplerine bağlı görevli bekçiler Damlataş plajında şüphe üzerine durdurulan bir kişiden kimlik çıkmayınca yapılan GBT sorgusunda şüpheli şahsın arandığı tespit edildi
ASAYİŞ 03.08.2019, 21:33 Melike Temir
Mehmet AL
ALANYA'nın Damlataş plajı Kleopatra 9 nolu büfe önünde dün gece şüphe üzerine bir kişiye kimlik soran Devriye bekçileri şüphelinin üzerinden kimlik çıkmayınca şüpheli S.G., yapılan GBT sorgusunda 7 ayrı suçtan 1 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edilmesi üzerine gözaltına alındı. Aranan şüpheli Emniyet müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Asayiş Büro Amirliğinde işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edilen şüpheli S.G infaz hakimliğince tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.
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