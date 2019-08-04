Alanya'da aranan şahısı gece kartalları yakaladı

Mehmet AL

ALANYA'nın Damlataş plajı Kleopatra 9 nolu büfe önünde dün gece şüphe üzerine bir kişiye kimlik soran Devriye bekçileri şüphelinin üzerinden kimlik çıkmayınca şüpheli S.G., yapılan GBT sorgusunda 7 ayrı suçtan 1 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edilmesi üzerine gözaltına alındı. Aranan şüpheli Emniyet müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Asayiş Büro Amirliğinde işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edilen şüpheli S.G infaz hakimliğince tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.