Alanya'da aranan kayıp genç cezaevinde çıktı

ALANYA'NIN Mahmutlar Mahallesi’ndeki evinden Pazar günü saat 08.00 sıralarında ayrılan Mehmet B. bir daha geri dönmedi. Ailesi, Mehmet Bağiçi’nin gidebileceği her yeri araştırarak, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Araştırmalar sonucu Mehmet B.’nin hırsızlık suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve gözaltına alınıp sevk edildiği Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildiği ortaya çıktı.
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