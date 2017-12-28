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Alanya'da aranan kayıp genç cezaevinde çıktı

Alanya'da 4 gün önce evinden ayrılan ve ailesi tarafından aranan 19 yaşındaki gencin cezaevinde olduğu ortaya çıktı

Alanya'da aranan kayıp genç cezaevinde çıktı

Alanya'da 4 gün önce evinden ayrılan ve ailesi tarafından aranan 19 yaşındaki gencin cezaevinde olduğu ortaya çıktı

28 Aralık 2017 Perşembe 11:09
Alanya'da aranan kayıp genç cezaevinde çıktı
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ALANYA'NIN Mahmutlar Mahallesi’ndeki evinden Pazar günü saat 08.00 sıralarında ayrılan Mehmet B. bir daha geri dönmedi. Ailesi, Mehmet Bağiçi’nin gidebileceği her yeri araştırarak, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Araştırmalar sonucu Mehmet B.’nin hırsızlık suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve gözaltına alınıp sevk edildiği Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildiği ortaya çıktı.

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Son Güncelleme: 28.12.2017 11:33
Anahtar Kelimeler:
CezaeviKayıp GençAlanay
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