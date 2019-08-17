Alanya'da aranan hırsız Gece Kartalları'ndan kaçamadı 

Mehmet AL

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde gece Kartalları altında görev yapan gece bekçileri dün gece Damlataş Plajı 8 No'lu plajda yaptıkları kimlik kontrolünde Metehan Ç., yapılan GBT sorgusunda hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edilmesi üzerine gözaltına alındı.Aranan şüpheli Metehan Ç., Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği İnfaz ekiplerine teslim edilen hırsızlık şüphelisi sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.