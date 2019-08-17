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Son Dakika

Alanya'da aranan hırsız Gece Kartalları'ndan kaçamadı 

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde Gece Kartalları adı altında görev yapan gece bekçileri dün gece Damlataş plajında yaptıkları GBT sorgusunda hırsızlıktan aranan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

ASAYİŞ 17.08.2019, 12:44 Melike Temir
Alanya'da aranan hırsız Gece Kartalları'ndan kaçamadı 
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Mehmet AL
ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde gece Kartalları altında görev yapan gece bekçileri dün gece Damlataş Plajı 8 No'lu plajda yaptıkları kimlik kontrolünde Metehan Ç., yapılan GBT sorgusunda hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edilmesi üzerine gözaltına alındı.Aranan şüpheli Metehan Ç., Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği İnfaz ekiplerine teslim edilen hırsızlık şüphelisi sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#Alanya #alanya son dakika #Gece Kartalları #Hırsız
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