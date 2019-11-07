Alanya'da aranan 2 hırsız birlikte yakalandı

Mehmet AL

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince hırsızlık suçundan hakkında kesinleşimiş 5 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan 36 yaşındaki Aydın Y., ve hırsızlıktan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan 40 yaşındaki Ümit T., Hacet Mahallesi'nde bir evde olduğunu tespit eden asayiş ekipleri eve yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandılar. 2 zanlı Alanya Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine gönderildiler.