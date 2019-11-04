Alanya'da araç lastiğini kesen şahıs Norveçli çıktı
Alanya'nın Oba Mahallesinde park halindeki bir araçın lastiğini kestiği belirlenen 1 kişi polisin güvenlik kameralarından yaptığı çalışmalar neticesinde tespit edilerek yakalandı
Mehmet AL
ALANYA'NIN Oba Mahallesi 22. Sokak üzerinde 2 Kasım günü saat 21.00 Yusuf Duman kendisine ait olan 07 CSD 54 plakalı aracının tarafından üç lastiğinin kesilmiş olarak görmesi üzerine Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu. Cumhuriyet Polis Merkezi'ndeki görevli polisler güvenlik kameralarını inceleme altına alarak aracın lastiklerini kesen şahsı tespit etti. Şüphelinin Oba Kent sitesinde kalan 38 yaşındaki Norveç Uyruklu Ole Solberg olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucu Norveçli şahıs dün gece saat 22.00 'da Cumhuriyet Polis ekipleri tarafından yakalandı. Norveçli turist Ole Solberg'in ifadesi tercüman araclığı ile alınırken aşırı derecede alkollü olduğundan dolayı olayı hatırlamadığını ve müştekinin zararını karşılamak istediğini beyan ettti
ARAÇ SAHİBİ POLİSLERE TEŞEKKÜR ETTİ
Araç sahibi Yusuf Duman yaptığı açıklamada bu kadar kısa sürede şüpheli şahsı yakalayıp zararırının karşılanmasını sağlayan Cumhuriyet Polis Merkezi'ne teşekkür etti.
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