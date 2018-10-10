Alanya'da araç kurşunlama olayında detaylar belli oldu

Mehmet AL

ALANYA'NIN Konaklı Mahallesinde dün akşam saat 19.50 sıralarında boşanma aşamasında olduğu karısı F.L'yi 07 N 3889 plakalı araç da gören 51 yaşındaki koca T.L elindeki Pompalı tüfekle ateş etti. Araç içersinde bulunan karısı FL sol ayağından yaralanırken otomobil sürücüsü 29 yasşındaki A.Y başından hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 acil ve Jandarmaya haber verilmesi üzerine olay yerine giden 112 acil sağlık ekipleri yağından yaralanan kadın ve başından hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsünü Özel Anadolu Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının sol ağayından üç tane saçma olduğu tespit edildi. Kadının ve sürücünün hayati tehlikesi bulunmazken, olayda boşanma aşamasındaki karısını yaralayan koca T.L Konaklı Jandarma ekiplerince olayda kullandığı pompalı tüfekle yakalandı. Konaklı jandarma karakolunda ifadesi alınan T.L sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.