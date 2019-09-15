banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

Son Dakika

Alanya'da apartmandan atlayarak intihar etti

Alanya'da apartmanın 3. katındaki evinden kendini boşluğa bırakan K. Ç. yaşamını yitirdi.

ASAYİŞ 15.09.2019, 14:25 15.09.2019, 18:46
Alanya'da apartmandan atlayarak intihar etti
banner404

ALANYA'DA bağlı Hacet Mahallesi'nde iddiaya göre dün gece K. Ç. bir apartmanın 3. katındaki evinden kendini boşluğa bıraktı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği K. Ç., ambulansla götürüldüğü özel hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İntihar ettiği değerlendirilen ve ileri derecede şizofreni olduğu iddia edilen K. Ç.'nin cenazesi Güler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: YeniAlanya Bildirim
#güler #K. Ç. #Apartman
Yorumlar (0)
32°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 15 Eylül 2019
İmsak 05:11
Güneş 06:32
Öğle 12:58
İkindi 16:29
Akşam 19:14
Yatsı 20:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Sivasspor 4 5
8. Trabzonspor 3 5
9. Ankaragücü 3 5
10. Antalyaspor 4 5
11. Beşiktaş 4 4
12. Başakşehir 4 4
13. Malatyaspor 3 3
14. Konyaspor 3 3
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 3 1
17. Kasımpaşa 4 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Keçiörengücü 4 8
4. Hatayspor 3 7
5. Fatih Karagümrük 3 7
6. Altay 4 7
7. Balıkesirspor 4 6
8. Adana Demirspor 3 5
9. İstanbulspor 4 5
10. Altınordu 4 4
11. Adanaspor 3 4
12. Akhisar Bld.Spor 3 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 3 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 4 7
8. Bournemouth 5 7
9. West Ham 4 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Newcastle 5 4
18. Aston Villa 4 3
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Real Sociedad 4 7
7. Levante 4 6
8. Villarreal 4 5
9. Osasuna 3 5
10. Deportivo Alaves 4 5
11. Granada 3 4
12. Celta de Vigo 3 4
13. Real Valladolid 3 4
14. Valencia 4 4
15. Mallorca 4 4
16. Espanyol 4 4
17. Real Betis 3 3
18. Getafe 3 2
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0
banner440
banner545