Alanya'da apartmandan atlayarak intihar etti

ALANYA'DA bağlı Hacet Mahallesi'nde iddiaya göre dün gece K. Ç. bir apartmanın 3. katındaki evinden kendini boşluğa bıraktı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği K. Ç., ambulansla götürüldüğü özel hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İntihar ettiği değerlendirilen ve ileri derecede şizofreni olduğu iddia edilen K. Ç.'nin cenazesi Güler Mezarlığı'nda toprağa verildi.