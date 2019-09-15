Alanya'da apartmandan atlayarak intihar etti
Alanya'da apartmanın 3. katındaki evinden kendini boşluğa bırakan K. Ç. yaşamını yitirdi.
ASAYİŞ 15.09.2019, 14:25 15.09.2019, 18:46
ALANYA'DA bağlı Hacet Mahallesi'nde iddiaya göre dün gece K. Ç. bir apartmanın 3. katındaki evinden kendini boşluğa bıraktı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği K. Ç., ambulansla götürüldüğü özel hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
İntihar ettiği değerlendirilen ve ileri derecede şizofreni olduğu iddia edilen K. Ç.'nin cenazesi Güler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: YeniAlanya Bildirim
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